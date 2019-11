La Sir batte il 5 in Superlega: Sora piegata 3-0

share

La Sir Safety Conad Perugia batte il cinque in Superlega. Pronostico rispettato contro il fanalino di coda Sora per i Block Devils, che ritrovano pure Atanasijevic.

Nel primo set Perugia trova il break con That. Vantaggio che poi incrementa a metà del set. Nel finale di set si accende il braccio sinistro di Plotnytskyi, in campo al posto di Leon.

Nel secondo set gli ospiti scappano, ma Perugia trova il pari sul 10-10. Gli ospiti però ora giocano meglio e tornano avanti. I Block Devils riacciuffano gli ospiti sul 16-16 grazie a una fantastica giocata di capitan De Cecco, che alza una palla incredibile che Plotnytskyi, in gran serata, chiude al meglio.

Sora però resta attaccata ai Block Devils, grazie ad una migliore difesa. Sul finale di set Heynen getta nella mischia Hoogendoorn, che piazza subito il punto che regala quattro set point ai Block Devils. A regalare il secondo set a Perugia è un errore di impostazione di Sora, che viola la regola che vuole sempre almeno tre giocatori italiani in campo.

Anche nel terzo set Sora parte forte. Perugia riacciuffa il pari sul 10-10. E poi sul punteggio di 11-11 con il primo punto di Lanza. I Sirmaniaci alzano i decibel e spingono Atanasijevic, che dai 9 metri piazza un ace che vale il sorpasso. Perugia sfrutta al meglio il turno in battuta di Magnum e si porta sul 15-11.

Perugia mantiene il vantaggio, anche perché il kalashnikov di Plotnytskyi non si inceppa mai e la coppia Russo-Podrascanin alza il muro.

Sul 22-16 esce Plotnyskyi tra gli applausi del PalaBarton per far posto a Piccinelli. Ma gli arbitri vanno nel pallone e Piccinelli è costretto a sedersi ancora per un punto in panchina prima di entrare finalmente in campo.

Atanasijevic buca il campo avversario e poi va ai 9 metri per il match ball, senza esito. E allora è Russo, ottima la sua prestazione, a chiudere la partita.

Perugia vince e convince, con Heynen che sta facendo entrare anche i suoi giovani giocatori nei meccanismi della sua Sir. E domenica c’è il big math a Trento (ore 16.45).

Perugia Sir Safety Conad Perugia – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-15 25-21 25-19)

share

Stampa