La prima sconfitta della Sir costa la Coppa Italia, in finale va Piacenza (3-0)

La Sir si presenta con Semeniuk al servizio, che piazza l’ace del 2-0. I Block Devils allungano a +6, ma Piacenza alza il muro e si porta a -2. Sul turno al servizio di Gironi (un ace per lui) Piacenza passa in vantaggio. E con una serie di ace (Brizard, Lucarelli, Simon) si prende anche il secondo set 20-25.

La Sir per la prima volta in questa stagione si trova sotto di 2 set. Il servizio, solitamente l’arma micidiale dei Block Devils, sta invece premiando i ragazzi di Botti.

Il terzo set inizia in equilibrio, con l’ace di Brizard e gli errori di Perugia che portano Piacenza sul +3 (10-7). I Block Devils provano a reagire, ma pesano i palloni sbagliati dai 9 metri. L’ace, finalmente, di Leon porta la Sir a -1 (17-16). Ace dello scatenato Simon (21-18). Leon sbaglia l’attacco dopo un doppio salvataggio di qua e di là dalla rete (23-20). Ace di Leal (24-20). L’ace di Herrera (24-22) tiene viva la speranza per la Sir. Ma al secondo tentativo del cubano la palla finisce in rete e Piacenza si prende set, partita e la semifinale della Coppa Italia.

La prima sconfitta per la Sir costa la Coppa Italia. La Sir, campione del mondo, ha ancora trofei importanti da conquistare in questa stagione. Ma questa battuta d’arresto deve essere un monito: mai abbassare la guardia, anche per chi, finora, ha dominato in Italia e fuori dai confini nazionali.

Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3

28-30; 20-25; 22-25