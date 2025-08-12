La Polstrada salva un raro allocco lungo la E45

Un insolito salvataggio per gli agenti della polizia stradale di Perugia del Distaccamento di Todi lungo la E45. Durante un servizio di pattugliamento del traffico, particolarmente intenso sull’arteria in questi giorni di vacanze, gli agenti hanno notato una piccola sagoma scura a terra, nella corsia di sorpasso.

Pensando ad un ostacolo, visto il potenziale pericolo per gli utenti della strada, dopo essersi posizionati in sicurezza con i dispositivi di segnalazione accesi, gli operatori hanno avvicinato la sagoma constatando che si trattava in realtà di un rapace notturno, nello specifico un allocco adulto, specie rigorosamente e particolarmente protetta dalla legislazione europea e nazionale, palesemente disorientato ed in difficoltà.

A quel punto gli agenti, constatato che il volatile non era ferito, lo hanno raccolto dall’asfalto e messo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio, portandolo poi presso la caserma del Distaccamento di Todi, dove è stato rifocillato e custodito in attesa dell’arrivo del personale dell’Associazione WildiUmbria, ente incaricato dalla Regione Umbria del recupero della fauna selvatica in difficoltà, che lo ha prelevato per le cure del caso ed il successivo reinserimento nel proprio habitat.