La Perugina di Corso Vannucci a Perugia festeggia 25 anni di attività con una donazione alla Croce Rossa - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio di lunedì 30 settembre lo storico negozio della Perugina di Corso Vannucci ha celebrato l’importante traguardo dei 25 anni di attività nel cuore della città. Per l’occasione, il proprietario, Simone Mariucci, ha voluto rendere speciale questa celebrazione con una significativa donazione alla Croce Rossa di Perugia, testimonianza concreta di un impegno sociale che va oltre il semplice fare impresa. La cerimonia di festa ha visto la partecipazione di numerose autorità locali e rappresentanti delle istituzioni, tra cui: Giorgio Mencaroni Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, l’Assessore di Perugia Andrea Staffisso, Eugenio Rondini della Regione Umbria, Armando Gradone Prefetto di Perugia, Antonio Piro Commissario CRI Perugia. Durante la celebrazione le autorità e le istituzioni si sono messi alla prova con un maestro cioccolatiere creando con le loro mani i baci Perugina. La Croce Rossa di Perugia ha ringraziato il Negozio Perugina per la generosa donazione economica, importante contributo che sarà utilizzata per supportare le attività di assistenza e soccorso nella città. “ Il mio compito sarà quello di traghettare il comitato sino alle elezioni del 17 novembre p.v. e l’incarico terminerà con la proclamazione degli eletti” ha dichiarato il Commissario Antonio Piro. Al momento dell’accettazione dell’incarico ho ricevuto un’accoglienza affettuosa e calorosa da parte di tutti e questo riscontro mi ha riempito il cuore di gioia”. Ed ha aggiunto : “da parte mia garantirò il massimo impegno e la professionalità al servizio di tutti perchè solo senza divisioni potremo guardare al futuro insieme e condividere i nostri principi che sono, e saranno sempre, il volano delle storie più straordinarie”. La giornata è stata allietata da degustazioni dei celebri prodotti Perugina, richiamando numerosi visitatori e clienti affezionati, a dimostrazione dell’amore per il marchio che ha accompagnato generazioni di perugini.



