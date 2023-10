"La Palestina chiama": a Terni un presidio di solidarietà verso il popolo palestinese - Tuttoggi.info

"Per esprimere solidarietà attiva con il popolo di Gaza, della Cisgiordania e con tutta la diaspora palestinese, il Coordinamento ternano per la Palestina organizza in piazza Tacito il presidio 'La Palestina chiama'".

Il Coordinamento ternano per la Palestina ha organizzato per domani, sabato 21 ottobre dalle 17 alle 20 in piazza Tacito, a Terni, un presidio di solidarietà verso il popolo palestinese.

“Il bombardamento e il massacro della popolazione di Gaza messo in atto in modo criminale dall’esercito israeliano, le uccisioni deliberate di palestinesi in Cisgiordania ad opera di militari o coloni armati basterebbero da soli a richiedere urgentemente l’intervento deciso della comunità internazionale”, si legge in una nota degli organizzatori. “Al contrario, assistiamo al totale appoggio allo stato d’Israele”.

“Per esprimere solidarietà attiva con il popolo di Gaza, della Cisgiordania e con tutta la diaspora palestinese, il Coordinamento ternano per la Palestina organizza in piazza Tacito il presidio ‘La Palestina chiama: l’ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace'”.