La Nazionale Italiana di Karate Goju Ryu si è riunita a Marsciano in vista del Mondiale - Tuttoggi

Al Palasport Pippi-Tiberi di Marsciano si è tenuto il raduno dei 200 atleti provenienti da tutte le regioni italiane

Come da programma, domenica 28 Agosto , presso il Palasport Pippi-Tiberi di Marsciano a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 16 si è tenuto il raduno dei 200 atleti provenienti da tutte le regioni italiane che rappresenteranno il Tricolore al Mondiale di Karate Goju Ryu che si svolgerà a Foligno dal giorno 8 all’11 Settembre.

La logistica organizzativa ha effettuato, nelle prime ore della mattinata, la consegna delle divise a tutti i duecento atleti per poi proseguire alle fasi dell’allenamento con i coach del team Italia ciascuno per la specialità della propria categoria maschile e femminile. Con il saluto della dirigenza e dei coach delle rispettive società di appartenenza degli atleti è seguito il meeting per la pianificazione dei preparativi in visione degli incontri presso il palazzetto dello sport Palapaternesi di Foligno.