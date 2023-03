La MaMa Umbria, riparte anche per il 2023 il progetto “Next Generation”

Aperto il bando 2023 di Next Generation, per una residenza internazionale intensiva per giovani creatori nell’ambito delle Performing Arts

Torna quest’anno il programma speciale promosso da C.U.R.A. – Centro Umbro di Residenze Artistiche (La MaMa Umbria– Spazio ZUT! – Centro Teatrale Gubbio-Indisciplinarte e Micro Teatro Terra Marique) realizzato in collaborazione con La MaMa Experimental Theatre Club di New York, CultureHub di New York e ITI – International Theatre Institute, dedicato ad artisti performativi giovani ed emergenti per lo sviluppo di progetti ancora in fase iniziale.

5 artisti/compagnie/gruppi informali saranno scelti per una residenza intensiva a dedicata a progetti ancora in fase di concepimento e ospitati presso le sedi di Spoleto, Perugia, Foligno e Gubbio per 15 giorni di lavoro (dal 20 Agosto al 3 Settembre 2023) accompagnati da tutor, mentor e formatori. Ogni artista/gruppo riceverà un contributo di residenza, vitto e alloggio.