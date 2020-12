La luce protagonista del Natale a Umbertide, in via Garibaldi presepi d'autore - Tuttoggi

Luminarie nel capoluogo e nelle frazioni, gli alberi, spettacoli di luci sulla Rocca e presepi. Continua a brillare il Natale di Umbertide, una scelta fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con associazioni del territorio, commercianti e aziende per non far mancare, nemmeno in questo anno difficile contraddistinto dall’emergenza Covid-19, il calore delle festività.

La serie di momenti che caratterizzeranno il Natale 2020 di Umbertide è stata presentata dal sindaco Luca Carizia, dal vicesindaco Annalisa Mierla, dagli assessori Sara Pierucci e Francesco Cenciarini, dal comandante della Polizia Locale Gabriele Tacchia e dal presidente di Confcommercio Umbertide Amedeo Fiorucci.

“Era doveroso dare ai nostri concittadini un momento di serenità e di pace sotto le feste natalizie – afferma il sindaco Carizia – Quello di quest’anno è un Natale diverso da quelli passati per tanti motivi ma abbiamo voluto condividere questi momenti con tutti gli umbertidesi per farli sentire meno soli e per dare loro un messaggio di speranza. Cerchiamo di stare vicini al nostro tessuto economico: si tratta di piccoli gesti che hanno una grande valenza”.

Luminarie natalizie

Una delle principali novità è data dalla presenza di luminarie natalizie in numerose vie del capoluogo e nelle frazioni. Grazie alla collaborazione con Confcommercio Umbertide è stato possibile installarle in via Roma, via Garibaldi, via Martiri della Libertà, viale Unità d’Italia, piazza Michelangelo e a Montecastelli. Per quanto riguarda l’illuminazione natalizia del centro storico l’Amministrazione ha accolto la proposta dell’Associazione commercianti Don Chischiotte, mentre a Fontanelle, dando seguito alle richieste del Circolo “G. Billi” sono state realizzate luminarie e addobbi. In accordo con le locali Pro Loco di Pierantonio, Preggio, Calzolaro e Spedalicchio il Natale sarà illuminato anche in queste località.

Confermato anche il meraviglioso spettacolo di proiezioni luminose sulla Rocca e in centro storico, patrocinato dal Comune e reso possibile grazie al grande impegno di tante aziende locali. Lo spettacolo si accenderà nel pomeriggio del 5 dicembre alle ore 18, per incantare grandi e piccini con la sua bellezza.

“In questo Natale abbiamo puntato tutto sulla luce, in quanto segno di vita e speranza sia dal punto di vista spirituale che laico – dice il vicesindaco Mierla – L’organizzazione è partita molti mesi fa, in un momento di grande incertezza. Abbiamo impostato il lavoro e dato assoluta priorità all’illuminazione e non agli eventi come in passato. Abbiamo per questo fatto una scelta fondamentale, erogando importanti contributi economici, volti alla copertura parziale delle spese sostenute, dando così un supporto ad associazioni e commercianti, oltre a coordinare tutte le iniziative da loro messe in campo”.

Gli alberi di Natale

Non mancherà neanche quest’anno l’appuntamento con uno dei simboli natalizi per eccellenza, il grande Albero di Natale di piazza Matteotti che sarà acceso senza la consueta cerimonia (in ottemperanza alle normative anti-Covid) nel pomeriggio di sabato 5 dicembre. Per il secondo anno consecutivo torna anche l’Albero di piazza Michelangelo. Entrambi gli abeti sono stati donati al Comune di Umbertide dalle Tenute del Cerro di Montecorona, senza incidere sull’equilibrio naturalistico della zona.

Presepi d’autore

Debutto assoluto quest’anno per l’iniziativa “Presepi d’autore”, che si svolgerà in via Garibaldi dall’8 dicembre al 7 gennaio. Si tratta di una realtà nuova per la città, promossa dall’Assessorato Comunale alla Cultura e dai commercianti di via Garibaldi e realizzata con il contributo di Confcommercio Umbertide e di Alunni Impianti, che ha lo scopo di far portare in città un Natale d’autore. I presepi presenti si annunciano come vere e proprie opere d’arte, espressione di gusto, sensibilità, modalità espressive e sentimento religioso dei singoli artisti, locali e non, che hanno accettato con entusiasmo di partecipare all’iniziativa.

Questi i nomi dei 21 artisti che esporranno: Francesca Agnesi, Valeria Andreani, Peter Bartlett, Natasha Carcano, Jil Cuthberg, Sandro Epi, Jessica Franchi, Mirco Guardabassi, Sergio Iacopelli, Emilio Leonardi, Anna Masciarelli, Martina Monini, Paola Musio, Paola Panzarola, Vittorio Picchio, Antonio Renzini, Valeria Rosini, Giada Sonaglia, Roberto Sportellini, Vera Tamburini, Andreina Vannuzzi.

“In questo modo – ha detto l’assessore alla Cultura Pierucci, presentando l’iniziativa – vogliamo rimarcare l’origine religiosa e tradizionale di questa festa cristiana, senza nulla togliere alla sua dimensione commerciale pur necessaria ed importante, viste le tante attività coinvolte. Un pensiero alla festività, quindi, ed uno agli umbertidesi che lavorano, nella speranza che la bellezza di una città illuminata ed addobbata inviti la gente a vivere un Natale pieno La sensibilità e la bravura degli artisti che realizzeranno i presepi ci potrà aiutare in questo”.

Per quanto riguarda gli altri presepi sarà possibile ammirare quello di Palmiro Fondacci a Migianella, quello allestito da Monsignor Pietro Vispi in piazza Mazzini e l’altro posizionato presso il quartiere di Fontanelle a opera del Circolo “G. Billi”.

“Comprate in città”

Il presidente di Confcommercio Umbertide Fiorucci ha esortato gli umbertidesi “a comprare in città per dare un contributo fattivo agli esercenti locali“. Infine il comandante della Polizia Locale Tacchia ha sottolineato il lavoro svolto dagli uffici del Comune e come tutta la predisposizione agli eventi natalizi sia stata improntata sulla piena sicurezza. Il comandante ha ricordato che nel corso delle festività continueranno i controlli da parte della Polizia Locale per garantire il rispetto delle regole in base alle direttive governative e regionali.