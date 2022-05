La Lube vince anche Gara2 (3-0), Sir con le spalle al muro

All'Eurosuole i Block Devils cedono sotto i colpi degli scatenati Simon, Zaytsev e Yant | Domenica (ore 18) Gara3 al PalaBarton

La Lube vince anche Gara2, superando all’Eurosuole la Sir con un perentorio 3-0. Una partita in cui i Block Devils hanno giocato alla pari soltanto nel secondo set, poi perso 29-27. Troppi errori per Perugia, messa in difficoltà già nel servizio da Simon, Zaytsev e Yant. Dall’altra parte, una Lube praticamente perfetta, nelle individualità e nel gioco di squadra.

La Sir, con le spalle al muro, non può più sbagliare. Già domenica (ore 18) Gara3 diventa da dentro o fuori in questa serie Scudetto.