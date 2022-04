Febbre Sir, caccia ai biglietti per Gara1 e Gara3: i prezzi

La carica di Grbic

Il tecnico bianconero, Nikola Grbic, suona la carica, dopo la vittoria contro Modena: “Civitanova si è confermata ancora una volta una società, una squadra ed uno staff di altissimo livello. Se raggiungi sempre le finali e sei sempre lì a giocarti i titoli non è un caso, ma al contrario vuol dire che lavori bene. Le due serie di semifinale sono state la dimostrazione della bellezza del campionato italiano ed hanno fatto vedere quanta poca differenza ci sia tra le prime quattro squadre. Pochi episodi hanno deciso le due serie. Modena ha giocato una pallavolo di altissimo livello, lo stesso Trento che ha fatto una stagione da incorniciare e che non è ancora finita, Civitanova, nonostante abbia avuto tanti problemi di organico, è arrivata seconda in regular season ed ha saputo ribaltare la situazione quando tutti davano la serie per finita. Così come le semifinali, anche la serie finale sarà incertissima. Civitanova ha caratteristiche diverse da Modena, ma è una super squadra che ha un grande cambiopalla e che mette grande pressione in battuta. Mi auguro che ci sia sempre la stessa splendida atmosfera al palazzetto che c’è stata ieri sera, quando il nostro pubblico di ha saputo dare una marcia in più contro un grande avversario, e speriamo ovviamente di riuscire a regalare emozioni a tutti gli spettatori”.

… durante _ Sir Safety Conad PERUGIA – Leo Shoes PerkinElmer MODENA, Gara 3 Semifinale Play-Off Scudetto Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 27 aprile 2022. Foto: Michele Benda per Sir Volley [riferimento file: 2022-04-27/_ND59691]

L’esultanza di mercoledì sera

Ha infine destato curiosità l’esultanza della squadra a fine match mercoledì sera, con il gruppo riunito intorno al proprio tecnico con una copia del bastone di Gandalf della saga del Signore degli Anelli quando pronuncia la famosa frase “Tu non puoi passare”. Grbic svela: “La cosa è nata dopo la nostra sconfitta in gara 3 dove avevamo subito tantissimi mani-out. Nei giorni successivi ne abbiamo parlato ed ho spiegato come volevo fosse il nostro approccio a muro per intendere ‘io sto qua, chiudo questa direzione e qui la palla non deve passare’. Come speech motivazionale ho appunto citato la frase del Signore degli Anelli così i ragazzi hanno deciso di ordinare una copia del bastone e si sono messi d’accordo di tirarlo fuori in caso di vittoria e passaggio del turno. Ci tengo a spiegarlo e sottolinearlo perché non voglio far passare alcun altro tipo di interpretazione o di messaggio, perché non indicava nessuna mancanza di rispetto verso nessuno né alcun tipo di proclama. Noi pensiamo solo a cercare di giocare la nostra miglior pallavolo e sono orgoglioso di come i ragazzi lo hanno saputo fare uscendo come una squadra da una situazione difficile”.

… durante Sir Safety Conad PERUGIA – Leo Shoes PerkinElmer MODENA, Gara 3 Semifinale Play-Off Scudetto Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 27 aprile 2022. Foto: Michele Benda per Sir Volley [riferimento file: 2022-04-27/_MB60247]

Prevendite per Gara1 e Gara3

La Sir Safety Conad Perugia comunica le modalità per le prevendite dei prossimi due appuntamenti dei Block Devils al PalaBarton, gara 1 e gara 3 di finale scudetto contro la Cucine Lube Civitanova. Gara 1 è in programma domenica 1 maggio alle ore 18:00, gara 3 è in programma domenica 8 maggio alle ore 18:00. Per le due prevendite (capienza del palasport al 100% secondo le ultime disposizioni di legge) è prevista la possibilità di acquisto solo online direttamente dal sito www.vivaticket.it.

… durante Sir Safety Conad PERUGIA – Leo Shoes PerkinElmer MODENA, Gara 3 Semifinale Play-Off Scudetto Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 27 aprile 2022. Foto: Michele Benda per Sir Volley [riferimento file: 2022-04-27/_MB69753-Pano]

La prevendita per Gara 1 è già attiva dalle ore 12:00 di oggi 28 aprile. La società bianconera ricorda che è sempre attiva la possibilità per i possessori dei voucher, qualora non ne abbiano ancora usufruito, di utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti per le singole partite per la stagione 2021/22 e ricordando che non dà diritto al posto ed al settore del vecchio abbonamento.

La prevendita per Gara 3 partirà invece lunedì 2 maggio a partire dalle ore 12:00. Anche in questo caso resta sempre attiva la possibilità per i possessori dei voucher, qualora non ne abbiano ancora usufruito, di utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti per le singole partite per la stagione 2021/22 e ricordando che non dà diritto al posto ed al settore del vecchio abbonamento.

Di seguito i prezzi dei biglietti per ognuno dei due eventi (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 37,00

Ridotto (under 14): € 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 33,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 27,00

Ridotto (under 14): € 16,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

La società ricorda che, nonostante il cambiamento della capienza avvenuto in corso d’opera, il posto dell’abbonamento già acquistato non può essere cambiato.