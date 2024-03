La Lega inaugura la nuova sede a Marsciano | Foto - Tuttoggi.info

“Fiducia dei cittadini nel sindaco Francesca Mele ripagata con i fatti, avanti per altri 5 anni”

Essere sempre più vicini ai cittadini e alle loro esigenze, garantendo un punto di riferimento sul territorio per interagire e confrontarsi sulle tematiche di maggiore interesse per la comunità. La Lega a Marsciano ha inaugurato la nuova sede in via XXIV Maggio n.6, alla presenza dei massimi esponenti del partito, amministratori regionali e locali e del sindaco Francesca Mele, che si propone per un secondo mandato, supportata dalle forze politiche e civiche di centrodestra. Ad aprire l’evento sono stati i padroni di casa, gli esponenti leghisti del buon governo cittadino che ha caratterizzato Marsciano in questi cinque anni, l’assessore Dora Giannoni, i consiglieri comunali Giorgio Montagnoli, Ferdinando Piazzoli (segretario comunale) e Matteo Velloni. Al taglio del nastro erano presenti il segretario regionale Lega Riccardo Augusto Marchetti, la presidente Donatella Tesei, l’assessore regionale Enrico Melasecche, i consiglieri regionali Valerio Mancini e Manuela Puletti, il segretario provinciale Francesco Cenciarini, sindaci del territorio, imprenditori e cittadini.



GLI INTERVENTI

Francesca Mele, sindaco di Marsciano:

“Cinque anni fa abbiamo raccolto il consenso di tante persone che credevano nel cambiamento e che, dopo 70 anni di sinistra, hanno deciso di dare fiducia a giovani, a lavoratori, a facce nuove pronte a mettere a disposizione della collettività la propria esperienza e capacità per cambiare volto alla città. Oggi possiamo dire con orgoglio che la fiducia delle persone che ci hanno votato è stata ripagata con i fatti e siamo pronti a concludere il lavoro iniziato, sul sociale, sulla sicurezza, sul decoro, forti dell’esperienza acquisita in questi anni. La squadra di governo è compatta e gli attestati di stima che sto ricevendo, anche da persone che non sono della nostra stessa parte politica, mi fanno capire che abbiamo dato un giusto segnale a un territorio che aveva bisogno di quella competenza e trasparenza che solo il centrodestra può garantire”.

Donatella Tesei, presidente Regione Umbria:

“A breve organizzeremo un incontro con i cittadini per illustrare le tante iniziative promosse, i progetti realizzati e i finanziamenti cospicui stanziati per il territorio della Media Valle del Tevere. In questi quattro anni di governo regionale abbiamo dovuto risolvere dei dossier drammatici ereditati dalla sinistra, dalla Fcu chiusa, all’isolamento infrastrutturale, fino alla condizione disastrosa in cui è stato lasciato l’aeroporto e le partecipate. Noi puntiamo sui fatti, mentre dall’altra parte c’è un’opposizione che utilizza argomenti fantasiosi e strumentali per attaccarci. Come si fa a dire che chiuderemo l’ospedale di Pantalla? È completamente falso, in questi giorni sarò proprio in quell’ospedale a inaugurare 12 nuove stanze per la riabilitazione ortopedica, che nel giro di pochi giorni diventeranno 20 camere in più”.

Riccardo Augusto Marchetti, segretario regionale Lega Umbria:

“A Marsciano, come in tutti i comuni sopra i 15 mila abitanti, il Centrodestra è unito e sostiene la ricandidatura della nostra Francesca Mele, a testimonianza del buongoverno espresso in questi cinque anni. Abbiamo ereditato dalla sinistra tante città al collasso, dove non c’era sicurezza, le aree verdi ridotte al macero, centri storici dove regnava il degrado: con la Lega e Centrodestra al governo, abbiamo istallato sistemi di videosorveglianza, rinnovato l’illuminazione, restituito decoro ai parchi. Alle tante bugie raccontate dai nostri avversari, possiamo replicare con fatti concreti, smentendole una ad una, su tutte quelle che riguardando l’Ospedale di Pantalla, che non verrà depotenziato, ma anzi, i servizi saranno incrementati”.

Enrico Melasecche, assessore Regione Umbria:

“Il lavoro fatto dalla Regione in questi quattro anni sul comparto delle infrastrutture è imponente. Sette anni fa la giunta Marini chiudeva la ferrovia centrale umbra, facendo perdere a Marsciano la possibilità di collegarsi con il nord e il sud dell’Umbria. In poco tempo siamo riusciti a trovare le risorse e riavviare i lavori che si concluderanno entro il 2026. Altro risultato ottenuto, riguarda lo stanziamento di ulteriori fondi per i lavori di consolidamento e adeguamento del ponte di Montemolino, cosi come abbiamo stanziato i fondi per la messa in sicurezza della ‘dritta del Cerro’, attraverso la realizzazione di una rotatoria”.

Valerio Mancini, consigliere regionale Lega Umbria:

“Il territorio di Marsciano è una ricchezza per la nostra regione e lo dimostra il fatto che, negli ultimi cinque anni, tante iniziative importanti sono partite proprio da qui, penso al regolamento sull’enoturismo e oleoturismo, redatto grazie alle audizioni che la Commissione che presiedo ha svolto proprio qui, con gli imprenditori agricoli marscianesi. È un territorio che, oltre all’agricoltura, offre tante altre occasioni di sviluppo e impiego importanti, come le industrie, il turismo e il cluster nautico. Il lavoro svolto dal Sindaco Mele, dagli Assessori e Consiglieri comunali della Lega e del Centrodestra, ha permesso a Marsciano di crescere e guardare al futuro con entusiasmo”.

Manuela Puletti, consigliere regionale Lega Umbria:

“Essere a Marsciano per l’inaugurazione della sede della Lega è stata una grande emozione perché ho con questo territorio, con il Sindaco Francesca Mele e con tutti i militanti della sezione un legame particolare. Quella che ci attende è una sfida importante che affronteremo con l’orgoglio che ci ha sempre contraddistinto: essere la Lega. Quando si amministra, l’unica cosa che conta sono le risposte, e di risposte questa amministrazione comunale ne ha date tante, anche grazie alla sinergia con la Regione, penso alla Legge per il terremoto di Spina del 2009 e alla rotatoria sulla dritta del Cerro”.

Francesco Cenciarini, segretario provinciale Lega Perugia:

“Solo un amministratore può comprendere le problematiche che i comuni hanno dovuto affrontare in questi anni, prima con la pandemia e poi con la guerra che ha provocato aumenti spropositati dei costi dell’energia e delle materie prime. A Marsciano queste criticità sono state affrontate a testa alta dal sindaco Mele e dalla sua squadra, che non solo è riuscita a migliorare la condizione economica precaria ereditata dalla sinistra, ma ha anche saputo avviare progettualità e cantieri importanti per il futuro della città”.





Luogo: Marsciano