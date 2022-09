La Lega denuncia: strappati i nostri manifesti elettorali

Prima Gubbio, poi Deruta, la referente provinciale Puletti: azione mirata di chi ricorre a mezzucci vigliacchi

Prima Gubbio, poi Deruta. Presi di mira i manifesti elettorali della Lega. A denunciare gli atti vandalici è il referente provinciale della Lega di Perugia, Manuela Puletti. Manifesti che sono stati completamenti divelti o, in altri casi, strappati per oscurare il viso del leader Salvini e degli altri candidati.

“Condanniamo con forza un gesto di inciviltà e ignoranza – dice Puletti – che si traduce in mancanza di rispetto per l’avversario politico e per le regole fondamentali del confronto democratico, anche in relazione al lavoro di tanti militanti e volontari della Lega che non finiremo mai di ringraziare per lo straordinario contributo in termini di impegno e dedizione”.