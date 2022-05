La gioielleria Aurum apre il Pop Up in centro storico - Tuttoggi

Aurum Pop Up propone piccola gioielleria e accessori per tutte le tasche ma anche preziose creazioni proprie, pietre dure e, dulcis in fundo, il brand Rosone di Spoleto nuovissima linea ispirata alla Cattedrale cittadina e rigorosamente Made in Aurum.

Situato lungo il vicolo che porta da Piazza del Mercato al Palazzo Comunale, Aurum Pop Up rimarrà aperto tutti i giorni, tranne il mercoledi, dalle 10:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. In piena estate e in particolare durante il Festival il negozio servirà i clienti anche nelle ore serali.