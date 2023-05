La galleria 'Forca Canapine' chiusa di notte fino al 4 luglio - Tuttoggi.info

La restrizione non si applica nella notte del 2 giugno. Di giorno il traffico sarà a senso unico alternato con semaforo

La galleria “Forca Canapine” si prepara ad accogliere nuovamente una serie di chiusure notturne che provocheranno disagi e rallentamenti per i conducenti lungo la SS 685 delle Tre Valli Umbre. L’ente responsabile della gestione delle strade statali, ANAS, ha comunicato ufficialmente le restrizioni che verranno applicate nel tratto interessato.

A partire dall’11 maggio 2023 e fino al 4 luglio 2023, la galleria “Forca Canapine” rimarrà completamente chiusa al traffico veicolare dalle 20:00 alle 7:00 del giorno successivo. Durante le ore diurne, dalle 7:00 alle 20:00, sarà invece adottato un sistema di senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico lungo il medesimo tratto stradale. La velocità massima consentita sarà limitata a 30 km/h al fine di garantire la sicurezza dei conducenti che attraverseranno l’area interessata dai lavori.

La chiusura notturna della galleria “Forca Canapine” riguarderà un tratto che si estende dal km 5+680, in prossimità dello svincolo di Capodacqua, fino al km 14+800, nella zona della rotatoria/innesto con SP477.

È importante sottolineare che la chiusura notturna non sarà in vigore il giorno 2 giugno 2023, offrendo un breve sollievo agli automobilisti che si troveranno a transitare in quella zona nel ponte della Festa della Repubblica.