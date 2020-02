La Francescana cresce: percorso permanente di 160 chilometri

La Francescana, l’evento che ogni anno si svolge in Umbria coinvolgendo, sempre piu numerosi estimatori del cicloturismo vintage, aggiunge un altro tassello importante al Progetto per valorizzare il cicloturismo in Umbria. Un Percorso Permanente che chiunque potrà, in ogni periodo dell’anno, percorrere con qualunque tipo di bicicletta. Il percorso permanente de La Francescana si sviluppa per circa 160 km nel cuore dell’Umbria, attraversando i colli della fascia olivata e quelli del versante opposto coltivati a Sagrantino.

L’itinerario

L’itinerario si caratterizza per il continuo movimento su strade asfaltate e sterrate a bassa densità di traffico e attraversa borghi, città, territori che vantano un enorme patrimonio di storia, arte, cultura, enogastronomia: Assisi, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spello, Spoleto, Trevi e molti altri. All’interno del percorso principale, il più lungo, sono stati individuati percorsi ad anello di lunghezza variabile, adatti a varie tipologie di ciclisti.

Il Kit

La Francescana Ciclostorica a.s.d. offre, a chi lo desideri, la possibilità di ottenere il Kit Road Book per poter vivere il percorso permanente in totale libertà. Il kit comprende: Road Book in formato cartaceo, per l’apposizione dei timbri che certificano l’avvenuto completamento del percorso; cartina in formato A4 del percorso; lista degli esercizi convenzionati al rilascio dei timbri; La Francescana Card che ti permette di avere particolari agevolazioni per la visita ai musei, cantine e frantoi, per degustazioni o acquisti nonché per la sosta e i pernottamenti nelle strutture ricettive lungo il percorso. A breve il percorso sarà scaricabile dal sito internet de La Francescana e si potrà ottenere il Kit Road Book.