La forza delle relazioni professionali: BNI celebra l'International Networking Week - Tuttoggi.info

Record di presenze all'evento digitale organizzato dal Capitolo Due Mondi di Spoleto: 140 imprenditori connessi tra Umbria, Lazio, Marche e capitoli internazionali

La mattinata del 6 febbraio ha segnato una tappa significativa per la Region BNI Perugia Terni-Rieti. Le sale virtuali della piattaforma Zoom hanno accolto quasi 140 imprenditori e professionisti, riuniti per celebrare l’International Networking Week, manifestazione che racchiude l’essenza stessa del networking professionale targato BNI.

La regia dell’evento

Il Capitolo BNI Due Mondi di Spoleto ha gestito la manifestazione con professionalità e precisione. Un team qualificato ha curato ogni aspetto dell’organizzazione: l’Area Director Marcello Mariani Saraca, responsabile eventi per la Region, ha coordinato il lavoro con l’Area Director Gian Luca Libutti, a supporto della parte tecnologica, insieme agli ambassador Stefano Magnini e Sara Cipriani. La loro esperienza ha trasformato l’ambiente digitale in uno spazio concreto di opportunità professionali.

Il messaggio dalla leadership mondiale

L’apertura dell’evento ha visto protagonista Mary Kennedy Thompson, CEO di BNI, che ha dedicato un messaggio personale alla Region. “La vostra regione è radicata nell’eccellenza”, ha sottolineato la Thompson, “dal turismo all’ospitalità, dai prodotti locali pronti per l’esportazione mondiale”. Un intervento che ha delineato l’ambizioso obiettivo di BNI: raggiungere un milione di membri entro il 2027.

La struttura dell’INW umbra

La mattinata si è sviluppata attraverso tre fasi distinte. I primi due giri di tavolo hanno permesso ai partecipanti di costruire nuove relazioni professionali e identificare concrete opportunità di business. In entrambe le sessioni, ogni professionista ha presentato la propria attività e individuato potenziali collaborazioni con gli altri partecipanti e trovato connessioni di sviluppo professionali.

Il terzo momento ha ampliato gli orizzonti dell’evento: l’ingresso di ospiti internazionali specializzati nel settore Food&Beverage ha creato nuove prospettive. Le conversazioni hanno superato i confini regionali, aprendo la strada a collaborazioni internazionali, con focus sulle eccellenze del territorio.

L’impatto sulla community

La scelta della piattaforma digitale ha dimostrato la sua efficacia strategica. La tecnologia ha superato le distanze geografiche, permettendo la partecipazione di membri provenienti non solo dalla Region Perugia Terni-Rieti, ma anche dalle regioni limitrofe e dai capitoli esteri. Un esempio concreto di come il networking contemporaneo possa moltiplicare le opportunità preservando l’autenticità delle relazioni professionali.

“Organizzare l’International Networking Week è stato per me un grande onore – ha dichiarato Mariani – Quest’evento ha saputo riunire imprenditori provenienti dall’Umbria, dal Lazio e dalle Marche, tutti animati dalla voglia di incontrarsi, creare connessioni e generare nuove opportunità.

Quello che mi ha colpito di più in quest’edizione è stato lo spirito di partecipazione: vedere persone attive, coinvolte e desiderose di fare rete è un segnale forte e significativo. Stiamo imparando una lezione fondamentale: da soli si va veloci, ma insieme si va lontano.

L’energia di 140 professionisti che interagiscono con entusiasmo e collaborano in un’atmosfera dinamica è stata la più grande ricompensa per il lavoro meticoloso che si cela dietro un evento di questa portata.

Questo mi riempie di orgoglio – conclude l’organizzatore – e mi motiva a continuare nel promuovere il valore del networking di qualità!”

Prospettive future

L’International Networking Week 2025 ha consolidato il ruolo centrale della Region nel panorama BNI. L’evento ha dimostrato come una comunità professionale strutturata possa generare valore concreto, trasformando le connessioni digitali in opportunità di sviluppo economico per il territorio.

La manifestazione conferma l’evoluzione del networking professionale attraverso la costruzione di relazioni autentiche, anche in ambiente digitale. La Region Perugia Terni-Rieti emerge come centro di innovazione nelle relazioni professionali, dove le competenze locali incontrano le opportunità del mercato globale.