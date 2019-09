La fibra sotto le strade, ma per le radici bisogna ancora pazientare

share

In centro, in particolare in Corso Tacito, sono stati posizionati nuovi di tratti di fibra ottica con i relativi tombini, secondo il programma che la Open Fiber ha concordato con il Comune. “Dove possibile, considerata la presenza di pavimentazione pregiata in porfido – spiega l’assessore Enrico Melasecche – il ripristino a regola d’arte avviene immediatamente“.

Per quanto riguarda invece i ripristini del manto stradale in bitume, in questi giorni si sta lavorando in viale Borsi e in alcuni tratti di via Battisti, per una larghezza di due metri ed oltre in casi specifici.

“Si precisa – chiarisce Melasecche – che il problema dei gravissimi danni prodotti dalle radici dei pini come quello purtroppo della loro eliminazione ai fini della sicurezza non può essere affrontato dalla Open Fiber ma è tenuto sotto controllo dagli uffici competenti e verrà preso in considerazione appena le condizioni economiche e tecniche li renderanno possibili. Si invita pertanto alla massima prudenza come attestato peraltro dai cartelli di pericolo installati da tempo“.

share

Stampa