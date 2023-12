La Federazione Italiana di Canottaggio con i bambini in Pediatria: “Lo sport serve anche a regalare sorrisi” - Tuttoggi.info

“Lo sport serve anche a regalare sorrisi”. Con questo spirito oggi una delegazione della Federazione Italiana di Canottaggio, capitanata dal presidente Giuseppe Abbagnale, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria di Terni, accompagnata dal direttore generale Andrea Casciari e dal direttore sanitario Pietro Manzi. Presenti anche la dottoressa Anna Egidi, dirigente medico di Pediatra, la dottoressa Nicoletta Bruschini, coordinatrice di Ostetricia, il dottor Riccardo Monti, del dipartimento Materno infantile, e il professor Luigi Carlini, presidente della Fondazione Carit.

La delegazione, formata anche da Nunzio Sorrentino, direttore del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica di Piediluco e dagli atleti olimpici Vincenzo Abbagnale, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi e Alice Codato, ha portato il proprio saluto ai bambini presenti in ospedale, fermandosi a rispondere alle loro domande e portando qualche pensiero in vista del Natale.

“Per la federazione e per questi ragazzi della nazionale – spiega il presidente Abbagnale – aver visitato questi bambini che stanno attraversando un periodo della loro vita particolare, è una gioia immensa. Regalare un sorriso ritengo sia il miglior augurio di buone feste e di pronta guarigione. Ringrazio tutte le persone che hanno permesso questa nostra presenza, che si pone nel solco che sta disegnando, da qualche tempo, l’area del Canottaggio Sociale”.

“Momenti come questo – spiega il direttore generale Casciari – hanno un forte significato non solo per i nostri bambini e per le loro famiglie, ma per l’intera comunità: lo sport è anche un potente veicolo sociale e questa visita unisce i valori sani dell’attività agonistica con quelli della solidarietà e dell’amicizia. Grazie alla Federazione e al presidente Abbagnale per la sensibilità dimostrata”.