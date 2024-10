La famiglia Moretti dona un televisore con staffa e uno sfigmomanometro all'ospedale di Terni - Tuttoggi.info

I famigliari di Mario Moretti hanno donato un televisore con staffa e uno sfigmomanometro al Reparto di Medicina Nucleare dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, diretto dal dottor Fabio Loreti.

“La nostra famiglia – dichiara Michela Moretti – ha deciso di fare questa donazione in ricordo di mio padre, Mario Moretti, per ringraziare il reparto di Medicina Nucleare, il Prof. Fabio Loreti e tutto il suo staff, per la professionalità, la disponibilità, la gentilezza che ogni giorno mostrano nell’esercizio delle loro funzioni. Questo reparto deve essere considerato un fiore all’occhiello del nostro Ospedale e un punto di forza della Sanità Umbra”.

“Mio padre era una persona forte e coraggiosa, che in un momento estremamente difficile della sua malattia, in cui aveva perso il coraggio, ha ricevuto il sostegno, la comprensione e l’incoraggiamento dell’intero reparto, per raggiungere l’obiettivo desiderato”.

Mio padre è sempre stato una persona molto generosa e altruista. Per questo, non abbiamo avuto mai dubbi su quale fosse la strada più giusta da percorrere.

Le persone malate che ogni giorno devono affrontare un percorso così duro hanno bisogno di un sostegno e di un sorriso, quel sorriso che il Prof. Loreti e i suoi collaboratori non negano mai ai loro pazienti. Quel sorriso che ti riempie il cuore e ti dona speranza.

Ringrazio i parenti, gli amici e i miei colleghi del Comune di Terni per aver partecipato alla raccolta fondi”.