La denuncia di Moreno Pasquinelli del Fronte del Dissenso: no allo scempio a Bevagna, salviamo l’Umbria - Tuttoggi.info

Il candidato alla presidenza della Regione, Moreno Pasquinelli difende la realtà del territorio di Bevagna ed afferma in una nota : “ E’ uno dei luoghi più belli della nostra Regione. Parliamo del territorio collinare nel comune di Bevagna, precisamente a Cantalupo. Non solo un luogo bellissimo ma con un’alta densità di aziende agricole d’eccellenza. Ebbene, con il consenso della Giunta Tesei e il silenzio complice della Proietti, vogliono deturparlo costruendo un mostruoso (30 ettari!!) impianto del cosiddetto agrivoltaico”. E sul tema Pasquinelli aggiunge : “ Non basta ai deturpatori seriali, tentare di costruire ovunque orribili e inefficienti impianti di pale eoliche che oltretutto allontaneranno i turisti dalla nostra regione. Con la scusa della “energia pulita” si sporca e si distrugge l’ambiente, con un enorme consumo di suolo fertile. Il tutto, beninteso, per fare un favore ai giganti dell’industria energetica”. Ad essere contrari al progetto non è solo il Fronte del Dissenso ma anche la cittadinanza di Bevagna, che con una serie di iniziative è pronta a far sentire la propria voce. A partire dal “Gruppo contro impianto agrivoltaico SSG Bevagna”, creato su Facebook per riunire i contrari e informare sugli aggiornamenti e le attività. E Pasquinelli conclude la nota esprimendo la piena solidarietà ai cittadini di Bevagna i quali, con il sostegno del Comune e della sindaca Anna Rita Falsacappa, stanno giustamente insorgendo e si sono costituiti in Comitato, sottolineando anche che il progetto, di potenza pari a 27.061,32 kWp e di 21.000,00 kW in immissione, presenterebbe – secondo il parere inoltrato anche dal Comune – numerose criticità. Tra i vari inghippi, risulterebbe che il margine est dell’area interessata dal fotovoltaico ricadrebbe in un’area di interesse archeologico.







Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.