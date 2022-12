La cyber security tra le priorità del DIGITALmeet - Tuttoggi

Circa il 95% degli attacchi informatici avviene attraverso il phishing, l’invio di e-mail che contengono contenuti dannosi come malware e virus

La sicurezza informatica è stata inclusa tra le priorità del DIGITALmeet, il più grande festival sull’alfabetizzazione digitale in Italia giunto alla sua decima edizione. Nell’ambito degli incontri promossi dal festival è stato inoltre redatto un documento, il Manifesto di Piediluco, che contiene alcune linee programmatiche con cui promuovere la trasformazione digitale del Paese, mediante la promozione delle nuove tecnologie informatiche e lo sviluppo delle competenze digitali. L’edizione di quest’anno, che si è soffermata anche sulle tematiche ambientali, ha avuto nei temi della sicurezza informatica e sul rapporto tra dispositivi elettronici e cyber security uno dei focus principali, ottenendo un ottimo riscontro in termini di partecipanti e interesse.

Negli ultimi anni, infatti, i principali provider, le aziende che offrono servizi digitali per i cittadini e le imprese, hanno registrato un aumento degli attacchi informatici. Sulla questione è intervenuta anche InfoCert, leader in Europa nell’erogazione dei servizi di digital trust, che evidenzia uno degli aspetti più rilevanti: circa il 95% degli attacchi avviene attraverso il phishing, l’invio di e-mail che contengono contenuti dannosi come malware e virus. L’obiettivo degli hacker, sottolinea l’azienda, è quello di impossessarsi delle credenziali dei portali utilizzati tutti i giorni, come ad esempio i siti web delle banche, per poterle utilizzare a loro favore. Emerge quindi l’importanza di adottare strumenti di phishing protection per neutralizzare le minacce contenute nei link presenti nei messaggi che vengono inviati alle caselle PEC.