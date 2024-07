La classe 2C della Dante Alighieri di Spoleto finalista allo "STEAM IN MINECRAFT CONTEST" - Tuttoggi.info

Ancora una volta, dopo il successo Longobardi in Minecraft di due anni fa con il terzo posto italiano, la scuola media Dante Alighieri è in lista per il podio nazionale essendo stata selezionata tra tantissime scuole italiane, classificandosi tra le prime 10. Ora non resta che attendere la classifica finale.Il contest ha evidenziato il ruolo chiave delle discipline STEAM per sviluppare progetti che non solo dimostrino l’applicazione pratica della scienza e della tecnologia, ma promuovano anche un approccio olistico alla sostenibilità. Gli studenti sono stati chiamati a contribuire al miglioramento dell’ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse a livello locale, utilizzando Minecraft come strumento per visualizzare e progettare idee innovative.Si tratta di un contest che ispira a una riflessione approfondita sull’attualissimo tema della transizione ecologica. Abbraccia temi cruciali come l’energia sostenibile, l’economia circolare, la gestione delle risorse naturali e il riciclo innovativo.LINK Minecraft – Maker Faire Rome https://makerfairerome.eu/it/finalisti-contest-steam-in-minecraft-2024/

in data 25 giugno si è svolta la riunione del Comitato di Valutazione del contest “Steam in Minecraft” che ha analizzato i progetti sulla base dei criteri di cui all’ art. 4.3 del regolamento di partecipazione.

L’elenco delle classi finaliste è consultabile sul sito della manifestazione al seguente link: https://makerfairerome.eu/it/finalisti-contest-steam-in-minecraft-2024/

Le classi vincitrici saranno premiate nel corso dell’evento conclusivo i cui dettagli organizzativi saranno comunicati prossimamente sul sito del Contest.

