La chiude in casa per fare sesso, denunciato per sequestro di persona

La 27enne ha chiesto aiuto alla polizia | L'uomo si è difeso: "Avevo chiuso la porta a chiave, ma l'avrei aperta se me lo avesse chiesto"

E’ stato denunciato per sequestro di persona il 34enne che ha chiuso in casa un’amica per costringerla a fare sesso.

I fatti sarebbero avvenuti in un’abitazione di Corciano. La donna, 27enne, ha raccontato agli agenti di polizia, giunti nell’abitazione dopo la richiesta di aiuto, di essere tornata dall’amico per recuperare alcuni oggetti che aveva lasciato lì. Ma l’uomo, un cittadino straniero, dopo aver tentato della avances, da lei respinte, aveva serrato la porta per tentare di avere un rapporto sessuale. L’uomo aveva poi nascosto la chiave della porta inducendo la 27enne, terrorizzata, a mandare un messaggio ad alcuni amici per chiedere aiuto, i quali avevano immediatamente allertato la Polizia di Stato.