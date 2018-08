La chitarra protagonista a Gubbio, presentato XI “International Guitar Festival”

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Chitarra protagonista a Gubbio con l’XI edizione dell’International Guitar Festival, che si svolgerà dal 25 agosto al 7 settembre nella Chiesa di Santa Maria Nuova. Alla presentazione del programma, questa mattina (mercoledì 22 agosto) erano presenti il sindaco Filippo Mario Stirati, l’ assessore alla cultura Augusto Ancillotti, il direttore artistico Ciro Carbone e Maria Vispi, in rappresentanza del Lions Club Gubbio.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Gubbio, è promosso e organizzato dall’associazione chitarristica ‘Andres Segovia’. Il presidente Carbone ha ricordato il successo delle passate edizioni e le novità di quest’anno: “Abbiamo scelto la chiesa di Santa Maria Nuova detta ‘del Nelli’, perchè l’acustica è ottima e consente di evitare costi aggiuntivi di amplificazione e poi perché vogliamo valorizzare un capolavoro assoluto della pittura italiana del ‘400, come la Modonna del pittore Ottaviano Nelli. Come per le altre edizioni, il livello degli esecutori è altissimo e abbiamo mantenuto l’ingresso gratuito. Questo è possibile grazie ai rapporti di amicizia con gli interpreti e al sostegno, anche economico, del Comune e del Lions Club, sempre vicino a noi nelle scelte musicali. C’è un numeroso pubblico fidelizzato che ci segue costantemente e ci stimola a proseguire nell’esperienza”.

Il sindaco Stirati ha sottolineato il “rapporto storico della città di Gubbio con la chitarra. Esemplare l’impegno di tanti anni del Maestro Guerriero Spataffi e l’eredità che ha lasciato. L’auspicio è poter riprendere l’attività del Laboratorio di Liuteria, per la quale ci stiamo impegnando convintamente, e di dare adeguata esposizione ai numerosi e pregevoli manufatti realizzati negli anni. L’attività del Maestro Carbone è uno stimolo in tal senso e lo ringraziamo per mettere a disposizione la sua esperienza e preparazione in un programma di qualità internazionale. La vena di napoletanità si è sposata in questi 11 anni allo spirito eugubino, portando arricchimento e contaminazione tra gusti musicali, fornendo stimolo di crescita e creatività”.

L’assessore Ancillotti ha sottolineato il fondamentale contribuito dell’opera di volontariato svolta dall’associazione ‘Andres Segovia’, che rende possibile con grande professionalità un appuntamento in campo chitarristico degno di grandi palcoscenici e Maria Vispi ha ribadito il sostegno del Lions, che ha creduto dall’inizio alla validità della proposta, abbinata anche alla riscoperta di luoghi meno conosciuti.

Cinque i concerti in programma, con inizio alle ore 21: si parte con due proposte di contaminazione tra chitarra e teatro, sabato 25 agosto, con ‘Wonderland’, alla chitarra Andrea Vettoretti e voce recitante Alice Guidolin, e poi giovedì 30 agosto con ‘Lu cunto de li cunti – ovvero lo trattenemiento de Peccerille’, chitarra Ciro carbone e Diletta Masetti attrice, prendendo spunto dalla raccolta di fiabe in lingua napoletana del ‘600, opera nota anche come Pentamerone, cioè cinque giornate, seguendo il modello del Decameron di Boccaccio. Sabato 1 settembre si alterneranno ‘La guitare romantique’ con Philippe Villa che suonerà con strumenti francesi dell’800 e a seguire si cambia genere con il popolare ‘Flamenco’ eseguito da Juan Lorenzo. Giovedì 6 settembre ci sarà l’esibizione di ‘Trevi guitar orchestra’ con musicisti umbri e, infine, venerdì 7 settembre il chitarrista Francesco Taranto porterà a Gubbio strumenti antichi per eseguire il repertorio ‘La chitarra nei secoli’.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa