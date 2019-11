La Caserma Gonzaga di Foligno protagonista di corsi di aggiornamento in medicina ECM

Nei giorni 12, 13 e 14 Novembre 2019, presso la Caserma “Gonzaga”, sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) in Foligno, si sono svolti due corsi di aggiornamento professionale di educazione continua in medicina (ECM).

I lavori sono iniziati con il saluto del Comandante del Centro di Selezione, il quale nella presentazione dell’evento, ha voluto ringraziare per la partecipazione il Maggior Generale Nicola SEBASTIANI Ispettore Generale della Sanità Militare, l’Ufficio di Psicologia e Psichiatria Militare dello Stato Maggiore dell’Esercito ed il Policlinico Militare di Roma “Celio” per la preziosa collaborazione alla realizzazione dell’evento.

Il primo corso (12 e 13 nov.) dal titolo “La prevenzione dei suicidi nella Forza Armata”, è stato indirizzato al personale (civile e militare) Psicologo ed a Medici Psichiatri. L’obiettivo didattico e formativo del corso si è basato sull’incrementare la conoscenza dei fattori di rischio degli eventi suicidali, sul potenziamento della capacità di monitoraggio e di prevenzione del suicidio, sull’acquisizione di competenze nell’attuazione dei principali programmi di prevenzione in ambito militare e sullo sviluppo inerenti le competenze nella gestione del post-evento in merito alla comunicazione della notizia del suicidio ai familiari e le modalità più efficaci per facilitare il processo di elaborazione del lutto.

Il secondo corso (14 nov.) dal titolo “ La gestione delle Urgenze ed Emergenze in Patria ed in Teatro Operativo” è stato indirizzato al personale sanitario, medici militari e civili di diverse specialità e agli infermieri che operano nell’emergenza, in Pronto Soccorso, in Sala Operatoria e in Terapia Intensiva. Gli obiettivi formativi dell’evento hanno riguardato la gestione del paziente traumatizzato che rappresenta una costante sfida clinico-organizzativa a livello pre-ospedaliero. La scelta del monitoraggio emodinamico più idoneo, la ricerca della normotermia e la prevenzione della coagulopatia cioè gli elementi necessari per lo sviluppo della filosofia del damage control management.

In quest’ ottica diventa fondamentale poter garantire ai pazienti un intervento sanitario nella golden hour attraverso ”una rete del trauma”. Nella gestione iniziale del politraumatizzato bisogna garantire, inoltre, un’ adeguata e precoce terapia antalgica ed escludere rapidamente le cause di peggioramento clinico. Lo scopo del corso è quello di fornire alle diverse figure sanitarie partecipanti delle conoscenze pre-ospedaliere, nozioni pratiche, per la gestione del paziente politraumatizzato sia in Patria che in ambito di Teatro Operativo Estero.

Il CSRNE, quindi, oltre ad essere il centro di eccellenza nel difficile compito della selezione (22 anni di attività con oltre 70.000 candidati l’anno), ha dimostrato ancora una volta particolare attenzione e cura nella formazione del personale appartenente alla Forza Armata.

