La buca in strada gli danneggia l’auto,ora il Comune di Foligno dovrà risarcirlo

Il Comune di Foligno dovrà risarcire un automobilista che ha rotto il cerchione del mezzo a causa di una buca sull’asfalto.

Il fatto è accaduto circa due anni fa, ma nonostante i tempi lunghi della giustizia, alla fine chi la dura la vince e così l’automobilista ha vinto il suo braccio di ferro legale contro l’amministrazione comunale.

Un caso che – è facile immaginare – farà drizzare le orecchie anche a tanti altri automobilisti che hanno subito la stessa sorta.

E c’è dell’altro: la vicenda infatti è anche diventata una questione ‘politica’ ed amministrativa.

Il risarcimento, pari esattamente a 1521 euro, dovrà essere deliberato dalla Commissione Bilancio, che si riunirà proprio oggi e che vede tra i punti all’ordine del giorno anche l’apposita variazione di bilancio 2018 essendo a tutti gli effetti un ‘debito fuori bilancio’.

La sentenza è stata emessa a settembre dal Giudice di Pace Leonardo Natali mentre il fatto – come detto – risale al febbraio 2017 quando il legale rappresentante di un’azienda, finì con la ruota dell’auto in una buca creatasi appena dopo un dosso in via Sportella Marini.

Un forte rumore e quindi la constatazione del danno, con tanto di documentazione fotografica prontamente fornita al Comando della Polizia Municipale di Foligno con relativa richiesta di risarcimento danni. Successivamente, tra l’altro, la buca è stata sistemata da parte dell’ente pubblico.

Altra curiosità, a difendere – con successo – l’automobilista, l’avvocato Silvia Stancati, ex assessore del Comune di Foligno sostituita nel corso della legislatura dal sindaco Nando Mismetti per un riequlibrio politico interno alla maggioranza.

