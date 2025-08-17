 Kashauna Williams alle Black Angels "Perugia città meravigliosa" - Tuttoggi.info
Kashauna Williams alle Black Angels “Perugia città meravigliosa”

Redazione

Kashauna Williams alle Black Angels “Perugia città meravigliosa”

Perugia abbraccia l'opposto Kashauna Williams che si è già innamorata della città. Black Angels continuano preparazione
Dom, 17/08/2025 - 06:51

Le prime impressioni dell’opposto statunitense della Bartoccini MC Restauri: “Il palazzetto trasmette un’energia incredibile. Io ragazza di città, ma adoro la tranquillità di Perugia” Nuovo volto e nuovo entusiasmo in casa Bartoccini MC Restauri Perugia. Tra le protagoniste arrivate in estate c’è l’opposto statunitense Kashauna Williams, alla sua prima esperienza in Italia e pronta a indossare la maglia delle Black Angels. La giocatrice californiana ha già conquistato lo staff e le compagne grazie al suo sorriso e alla sua energia, oltre che per la grande voglia di mettersi subito a disposizione del gruppo. Dunque, prime settimane in Italia per lei, ma nonostante questo sembra essersi già ambientata al meglio con la maglia delle Black Angels.

“Perugia città meravigliosa”

“Perugia è stata fantastica finora – racconta Williams – Il palazzetto ha un’energia incredibile e il team e lo staff sono stati super accoglienti e gentili con me. Anche se è passata solo una settimana, mi sento già a mio agio qui. Mi piacciono molto l’ambiente e i ritmi d’allenamento: è sicuramente il mio ritmo e qualcosa in cui mi sto ambientando”.

Non solo volley, ma anche la città ha colpito l’opposto americano

“La città è assolutamente meravigliosa. Ovunque si vada, le colline e il cielo sono mozzafiato. È il mix perfetto tra vita cittadina e tranquillità, che per me è il giusto equilibrio. Sono una ragazza di città, ma adoro anche vivere quel lato tranquillo”.

Intanto la squadra, dopo aver quasi completato la seconda settimana di preparazione, si è goduta una giornata di pausa a Ferragosto. Le Black Angels torneranno in palestra sabato 16 agosto con una doppia seduta: lavoro in sala pesi al pomeriggio e, a seguire, esercizi con palla sul taraflex del Pala Barton. La settimana si chiuderà domenica 17 con un allenamento tecnico sempre con palla, fissato in mattinata.

