Karate, domenica ad Acquasparta il primo stage dopo lo stop per il Covid

Il 17 ottobre si svolgerà ad Acquasparta il primo stage della Karate Team Italia (Opes) dopo il periodo di chiusura obbligata per Covid. Grande entusiasmo da parte delle ragazze e ragazzi delle scuole di Terni e Spoleto con la partecipazione di scuole ed atleti del centro Italia.

C’è bisogno di recuperare in fretta la condizione e la tecnica per affrontare gare nazionali in autunno per poi arrivare alle gare europee a primavera e mondiali ad inizio estate.

Per questo la Karate Team Italia mette a disposizione degli atleti grandi maestri di livello internazionale. Come il maestro Pietro Antonacci, il maestro Lorenzo Calzola ed il maestro Elsa Epifani. Non solo, ma per dare un ulteriore stimolo ci sarà la partecipazione del campione di livello mondiale Andrea Calzola.

Con la stessa determinazione che mettono in ogni combattimento, gli atleti della Karate Team Italia intendono sconfiggere anche il virus e quello che ha rappresentato in questi ultimi anni per tutti.

(foto di repertorio)