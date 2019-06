Karate, cinque medaglie al mondiale di Bratislava per il club Calzola

Un oro sfiorato, 2 medaglie d’argento e 3 di bronzo: un mondiale da record quello degli atleti del Team Karate Calzola US Acli Terni che, per l’occasione, vestivano i colori del Karate Team Italia. Un mondiale, l’ottava edizione dei campionati Wufk (World Unione of Karate – Do Federations) che si sono svolti a Bratislava, in Slovacchia, dal 19 al 23 giugno, con numeri da capogiro: 2500 partecipanti e 83 federazioni in campo in rappresentanza di ben 4 continenti.

Numeri che hanno reso ancor più importanti i risultati arrivati per i campioni di karate ternani, sia individuali che di squadra:

Medaglia d’argento per Fiorelli Veronica nella specialità Kata, mentre Triola Giulia, anch’essa argento ma nella specialità Kumite, ha sfiorato l’oro in una categoria veramente agguerrita che ha visto la partecipazione di ben 28 competitor. Giulia, dopo la conquista della medaglia d’oro ai campionati europei del 2018 svoltisi a Lanciano, si conferma una delle più forti atlete e grande speranza del Karate Mondiale.

Medaglia di bronzo individuale per Mora Tommaso e Filippi Carlo, che ha conquistato anche un secondo bronzo di squadra, inoltre la terza medaglia di bronzo è arrivata dalla squadra Kumite composta da Capoccia Gabriele, Nicolai Francesco e Filippi Carlo.

“Sono estremamente soddisfatto delle prestazioni di tutti i miei ragazzi – dichiara il Maestro Lorenzo Calzola, – anche di quelli che purtroppo, per questa volta, non sono saliti sul podio ma che, sono convinto, molto presto riusciranno a farlo. La nostra squadra, il nostro gruppo è sempre più affiatato e compatto e, grazie anche alla vicinanza delle famiglie che appoggiano e condividono i sacrifici dei loro figli, siamo destinati a crescere ulteriormente” .

