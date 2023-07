Juve che ha “rubato” e lo “spacciatore” di Gravina, la Figc multa Bandecchi

L'ex patron e la società rossoverde dovranno pagare 5mila euro ciascuno per le parole dette in un'intervista

La Figc ha multato la Ternana Calcio e l’ex presidente e ora sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per le parole rivolte in un’intervista alla testata “TvPlay” sulle vicende giudiziarie della Juventus. Bandecchi aveva commentato sulla Juventus che aveva “rubato” e aveva invitato il presidente della Figc Gravina a cambiare “spacciatore”. Per questo, la società rossoverde e Bandecchi dovranno pagare 5 mila euro ciascuno.

“Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore” aveva detto l’allora patron della Ternana. E sulla Juventus: “Se hai rubato devi accettare la tua condanna, vale per tutti, non può non valere per Juventus o Milan o Inter, altrimenti si facessero il campionato loro”.

Questa la motivazione della Figc:

“Stefano Bandecchi all’epoca dei fatti presidente della Ternana con poteri di rappresentanza della società Ternana. In violazione degli articoli 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione di una intervista concessa – in data 30 maggio- alla testata giornalistica “tvPLAY” e successivamente ripresa anche da altri media e nel commentare quanto dichiarato dal Presidente della Figc Gabriele Gravina relativamente all’avvenuta conclusione della vicenda giudiziaria sportiva nota come “caso Juventus manovre stipendi”, grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri, sia, del Presidente della Figc Gravina, sia, per l’effetto e più in generale, della stessa Figc nel suo complesso intesa e quale da quest’ultimo presieduta e rappresentata”.

Bandecchi ha annunciato che presenterà ricorso, ritenendo ingiusta la sanzione.