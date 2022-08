Judo, Tommaso Fava dalla Maturità al Liceo ai Mondiali Junior in Ecuador

Fava gareggerà nella categoria dei 90 kg il 12 agosto. Una categoria che lo ha già visto protagonista negli ultimi due anni sia in Italia, dove ha conquistato un titolo italiano tra gli under 21 e due medaglie agli assoluti, sia in Europa dove ha vinto una medaglia e ha conquistato numerosi piazzamenti.

Tommaso ha dovuto condividere la preparazione per i Mondiali con un’altra prova importante della sua vita, la maturità, brillantemente superata al Liceo Scientifico di Foligno. Malgrado gli impegni scolastici e il caldo record, grazie a tutta la squadra del Kodokan Samurai Spello, il ragazzo è riuscito comunque ad allenarsi ad alto livello.

“E’ il primo mondiale per Tommaso – ha detto il tecnico del Kodokan Samurai Spello, Giulio Famà – mi auguro che sappia rimanere tranquillo e che riesca ad esprimersi sui suoi livelli. Ha già battuto alcuni degli atleti più forti del mondo, ma si tratta di una competizione che non permette errori né emozioni“.

Emozioni, invece, che sperano di provare tutti i compagni del Kdk Spello e il judo Umbro che mette la sua tradizione e il suo futuro sulle spalle, larghe, di Tommaso Fava.