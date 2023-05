Judo Fijlkam, successo per il Grand Prix dell'Umbria | Un aiuto pro-alluvionati - Tuttoggi.info

La Consulta Regionale ha voluto assegnare un contributo alle Associazioni iscritte dalle provincie alluvionate di Forli e Ravenna.

Grande spettacolo al Palabarton di Perugia, palcoscenico della terza edizione del ‘Grand Prix Internazionale Judo Umbra’ valido come tappa federale delle categorie Junior e Senior. La kermesse umbra ha espresso un eccellente livello tecnico dei quasi trecento judoka scesi in campo alla caccia di un prestigioso alloro e dei punti validi per l’acquisizione dell’ambito dan; da segnalare la presenza delle rappresentative straniere con Cuba, Francia ed Usa in testa che hanno impreziosito la manifestazione.

La giornata di domenica è stata riservata ai più giovani con il Criterium Esordienti intitolato all’indimenticabile maestro Ernesto Giaverina ed il Trofeo delle Regioni organizzato dalla Fijlkam Umbria in collaborazione con Csen superando così i mille gli atleti saliti sulle materassine nelle due giorni di gare.

Buona anche la risposta del pubblico che ha apprezzato il colpo d’occhio offerto del Palazzetto, uno dei tempi del volley nazionale, adibito alle competizioni di Judo con quattro aree gara ed un’accurata organizzazione diretta egregiamente dal vicepresidente di settore Robertino Camilli coadiuvato dallo staff del Comitato Regionale Fijlkam.

Apprezzatissima l’iniziativa promossa dal Presidente Andrea Arena e dalla Consulta Regionale che ha voluto assegnare un contributo alle Associazioni iscritte dalle provincie alluvionate di Forli e Ravenna.

Parla il Presidente Prof.Andrea Arena “Sin dai primi giorni della calamità ci è sembrato giusto dare un segnale di supporto per le zone alluvionate ed abbiamo pensato di assegnare un piccolo contributo per le Associazioni che hanno preso parte all’evento a pochi giorni dall’accaduto. Un contributo pari al numero di quote degli atleti in gara in aggiunta ad un simbolico quid per i Club.

Ripeto in ogni occasione che il mondo della arti marziali, quello delle nostre amate discipline, non si nutre di solo agonismo ma è pregno di virtù e valori che ne connotano l’essenza. In momenti come questi é compito nostro dare evidenza di tutto ciò; di certo un granello di sabbia ma un segnale spero gradito ai ragazzi e alle famiglie colpite. Un grazie per la dimostrazione di resilienza e come sempre pronti a rimboccarci le maniche ed essere di supporto al vostro fianco”.

Parla il VicePresidente di Settore Robertino Camilli “Un grande impegno quello di ospitare una tappa di Grand Prix ed è solo attraverso l’ausilo dello staff della Consulta di Settore e la piena collaborazione dei Club ed il supporto delle istituzioni che è stato possibile realizzarlo tutto questo per la terza volta.

Un grazie a tutti! Il successo è premiato anche dalle istituzioni con il Comune di Perugia in testa, sempre attenti alla promozione dello sport, che alla luce delle due giornate di gare splendidamente organizzate, si sono rese disponibili ad ospitare anche eventi maggiori come i Campionati Assoluti di categoria.”