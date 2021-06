Jeep si ribalta nel piazzale di un cantiere Anas, due feriti - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nei pressi di Osteria del Gatto (Fossato di Vico)

Paura nel pomeriggio di oggi (26 giugno) per i due occupanti di una Jeep, nei pressi di Osteria del Gatto (piccola frazione di Fossato di Vico).

Poco prima delle 16.30 il conducente – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo dell’auto che, sbandando, è finita per ribaltarsi all’interno del piazzale di un cantiere Anas.

Sia il conducente che il passeggero, estratti dalla Jeep sottosopra con l’aiuto dei vigili del fuoco di Gaifana, sono rimasti feriti e trasportati dal 118 all’ospedale di Branca.