Itas – Sir, dove vedere il big match in tv

L'anticipazione della quinta giornata di Superlega fa aprire il 2022 con una gara di alta classifica con Trento che ospita Perugia

Il nuovo anno del volley italiano si apre con il big match tra Itas Trentino e Sir Perugia, domenica 2 gennaio alle 18 alla BLM Group Arena. Per la quinta giornata di ritorno della Superlega, inizialmente programmata per il 16 gennaio ed anticipata appunto al 2 gennaio per i cambi legati ai rinvii per Covid ed alla necessità di definire il tabellone della Coppa Italia.

Le due formazioni quest’anno si sono incrociate già tre volte, con l’affermazione di Trento in Supercoppa e di Perugia in Campionato e in Champions.

Dove vedere Itas – Sir

Fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta Tv su Raisport ch. 58 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa della BLM Group Arena, racconterà live domenica alle ore 18. Trento-Perugia sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Trento-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 3 gennaio alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 4 gennaio consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.

Recuperi importanti

Grbic recupera in gruppo Rychlicki, Anderson e Mengozzi dopo lo stop per Covid. Lorenzetti ha recuperato a pieno regime sia il regista Sbertoli che il centrale Lisinac.