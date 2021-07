Italia-Spagna, 'anche la Ternana' vola in finale dell'Europeo - Tuttoggi

Tifoso e bandiera rossoverdi protagonisti insieme all'Italia di Mancini contro la Spagna "Portate bene, vi vogliamo anche in finale"

C’è anche un po’ di Ternana in finale con l’Italia di Roberto Mancini, dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna di ieri 6 luglio. Poche ore fa, l’opinionista della Rai, ed ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio, ha postato su Facebook una foto per celebrare la vittoria azzurra, immortalando anche un tifoso con la maglia rossoverde della Ternana Calcio.

Bandiera rossoverde

Oltre al tifoso, inquadrato più volte anche durante la partita Italia-Spagna, a bordo campo c’era anche una bandiera della Ternana, prontamente ripresa dal canale Instagram della società rossoverde.

Ternana ‘amuleto’

Altre foto del profilo Instagram della Ternana immortalano il tifoso mentre guida i cori della curva e mentre espone fiero la bandiera dell’Italia. Tra i tanti commenti divertiti “Vi vogliamo anche in finale, avete portate fortuna”