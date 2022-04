Italia Langobardorum, a Campello e Spoleto nuove iniziative e percorsi ciclopedonali - Tuttoggi

Si lavora per la realizzazione di iniziative e percorsi ciclopedonali, affinché l’appartenenza alla civiltà Longobarda diventi un’attrattiva per il turismo

A dieci anni dall’iscrizione del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” all’interno della World Heritage List UNESCO, avvenuta il 25 giugno 2011, l’Associazione Italia Langobardorum, struttura di gestione del “sito di rete, ha avviato il processo di ridefinizione e aggiornamento del Piano di Gestione esistente. L’adozione del nuovo strumento di gestione dell’Associazione, intende dare un nuovo impulso al lavoro, in particolare per quanto riguarda l’implementazione delle attività volte alla crescita socio-economica dei territori che ospitano le testimonianze monumentali della civiltà longobarda in Italia, sia dal punto di vista culturale – volte alla conoscenza, conservazione, sensibilizzazione e promozione del patrimonio – sia dal punto di vista turistico.



In Umbria oltre ai progetti di rete nazionali, si lavorerà sia su progetti dei singoli territori di Campello sul Clitunno (Pg) e di Spoleto (Pg), che su quelli di prossimità, che enfatizzeranno il legame territoriale e tematico dato dall’appartenenza di questi, insieme ad altri comuni umbri, all’antico Ducato di Spoleto. Fiore all’occhiello del Piano di Gestione del Sito seriale UNESCO sarà l’organizzazione di percorsi ciclopedonali che collegheranno la chiesa di San Salvatore di Spoleto con il Tempietto del Clitunnodi Campello sul Clitunno, ma anche con i comuni limitrofi alla scoperta delle emergenze architettoniche, dei musei e degli eremi dove sono ancora vive le tracce del popolo Longobardo.

“A Spoleto, l’Amministrazione comunale sta lavorando per riaprire, entro l’inizio del 2024, il sito di San Salvatore – ha raccontato Danilo Chiodetti, vicepresidente dell’Associazione Italia Langobardorum e assessore del Comune di Spoleto (Pg) – dove sarà realizzato un adeguato centro di accoglienza, informazione e documentazione in modo da contribuire maggiormente alla diffusione della cultura e dell’identità longobarda, e coltivare nel contempo il senso di appartenenza della comunità rispetto alle proprie radici storiche. È importante mettere a conoscenza cittadini e visitatori delle tradizioni derivanti dall’appartenenza alla civiltà Longobarda. Dal punto di visto turistico, puntiamo ad un’offerta turistica integrata che passa anche per la promozione del turismo lento (spirituale, culturale, sostenibile, sportivo)”.



Come ha sottolineato anche Maurizio Calisti, Sindaco di Campello sul Clitunno, parte dei progetti previsti localmente saranno rivolti alla rigenerazione urbana, sociale e culturale, in primis dell’area del Tempietto del Clitunno e del prospiciente Castello di Pissignano. “Stanno procedendo i lavori alla Centrale Enel accanto al Tempietto del Clitunno, all’interno della quale ci piacerebbe immaginare uno spazio culturale al servizio del Tempietto con biglietteria, bookshop, sale didattiche, servizi di assistenza turistica e di supporto allo spazio museale. Altre azioni saranno volte alla promozione di incontri, conferenze, cicli di seminari, ma anche progetti di coinvolgimento delle scuole che prevedano non soltanto la conoscenza delle nozioni legate al sito seriale, al Tempietto e alla storia del periodo, ma di offrire anche dei momenti di riflessione esperienziali e dei laboratori che vadano ad indagare l’attualità del messaggio dei longobardi. I Longobardi possono rappresentare infatti, un esempio positivo per educare le giovani generazioni al riciclo e all’integrazione dei flussi migratori. I Laboratori verranno sviluppati di concerto con i plessi scolastici, rappresentando una preziosa offerta formativa su temi che rispondono a criticità del presente”.



“Il lavoro di aggiornamento del Piano di Gestione, che si propone come guida e punto di riferimento costante per la tutela e valorizzazione di un sito seriale così complesso, come quello dei Longobardi in Italia, in cui intervengono più attori, è stato condotto cercando il coinvolgimento più ampio possibile” ha affermato Antonella Tartaglia Polcini, Presidente Associazione Italia Langobardorum.“Redigere un Piano di Gestione consiste nell’esaminarne le forze e gli attori presenti sul territorio, tanto nel campo culturale quanto in quello socioeconomico e turistico. Lo abbiamo fatto attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti portatori di interesse, non solo delle istituzioni che formalmente fanno già parte della struttura di gestione, ma anche delle comunità locali e dei numerosi soggetti di diversa natura che si sono impegnati nel tempo in contatti e collaborazioni con l’Associazione Italia Langobardorum. Sono state definite le strategie da intraprendere per garantire la valorizzazione e promozione del sito seriale, sia a livello di rete che di singole componenti, per consentire a realtà diverse e distanti tra loro di coordinarsi lavorando con una visione comune e obiettivi condivisi”.



Per individuare e raccogliere i contenuti, che sono poi stati oggetto della stesura del nuovo piano di gestione del sito UNESCO, nel dicembre 2020 è stata infatti organizzata una maratona digitale Longobarda, un vero e proprio Hackathon, che ha coinvolto attivamente i diversi stakeholder territoriali, con l’obiettivo di individuare progettualità e strategie future di valore.