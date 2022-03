Istituto musicale Briccialdi, open day dal 14 al 18 marzo al teatro Secci - Tuttoggi

Istituto musicale Briccialdi: open day al teatro Secci dal 14 al 18 marzo in compagnia delle diverse classi di strumento, di allievi e docenti.

L’istituto musicale Briccialdi di Terni si presenterà alla città, dal 14 al 18 marzo, con un open day presso il teatro Secci.

Il programma elaborato per l’occasione si configura come una full immersion musicale di cinque giorni, che permetterà a tutti di entrare nel vivo mondo del Conservatorio di Terni. “Libertà è musica, musica è vita”: è questo lo slogan che gli studenti del Briccialdi hanno pensato per questa iniziativa.

Lezioni, eventi e concerti per tutti

Durante l’open day, dunque, sarà possibile assistere a vere e proprie lezioni, ma anche a eventi e concerti serali in compagnia delle diverse classi di strumento attive presso l’istituto. Allievi e docenti saranno costantemente a disposizione per comunicare ai presenti la propria esperienza, per testimoniare una comunità di lavoro e di studio gioiosa e inclusiva, profondamente aperta e attrattiva.

La kermesse si aprirà il 14 marzo alle ore 10.00 con la presentazione del direttore Marco Gatti. Seguiranno lezioni aperte di tromba e trombone, esecuzioni musicali delle classi di fagotto, clarinetto e strumenti a percussione. E ancora, le prove aperte di chitarra flamenca, lezioni di flauto e pianoforte, musica da camera, musica antica.

Briccialdi Sax Orchestra e il gruppo di chitarra flamenca in concerto

Nei concerti serali, inoltre, si esibiranno la Briccialdi Sax Orchestra e il Gruppo di chitarra flamenca. Si potrà assistere, però, anche a una serata a tema dedicata all’Opera, con un concerto allestito dagli allievi di Canto lirico e di Arte scenica. Uno spettacolo nello spettacolo, insomma; arte e divertimento.

Il programma completo è disponibile sul sito www.briccialditerni.it. Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è libero.