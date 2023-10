Israele-Palestina, Terni scende in piazza per la pace - Tuttoggi.info

L'iniziativa, promossa dalla Rete per la pace e il disarmo in tutta Italia, è sostenuta da numerose associazioni.

“Fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la pace”: sono queste le parole d’ordine della manifestazione che si terrà domani, venerdì 27 ottobre, a Terni, con una fiaccolata che partirà da piazza Duomo alle ore 18 per concludersi in piazza San Francesco. Saranno presenti il vescovo di Terni e i rappresentanti delle comunità musulmane, ebraiche e valdesi.

L’iniziativa, promossa dalla Rete per la pace e il disarmo in tutta Italia, è sostenuta da numerose associazioni: Acli, Agedo, Anpi, Arci, Cgil, Coordinamento per la democrazia costituzionale, comunità di Sant’Egidio , Emergency, Legambiente, Libera.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per far sentire le ragioni della pace in un momento di grande inquietudine per il mondo intero”, dichiarano i promotori.