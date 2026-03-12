Irregolarità nei locali di Narni: elevate sanzioni. Ecco perché - Tuttoggi.info

Nella serata di ieri sono stati effettuati controlli di sicurezza in alcuni esercizi del centro cittadino di Narni, finalizzati alla verifica del rispetto delle normative in materia di pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande e sicurezza degli avventori. L’attività è stata svolta dalla Polizia, con operatori della Divisione Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Terni, congiuntamente alla Polizia Locale di Narni, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Terni e ai Vigili del Fuoco.

Le irregolarità

Le irregolarità amministrative accertate in due locali nei quali erano in corso serate di intrattenimento con musica e frequentati in prevalenza da studenti universitari sono state diverse, tra cui: omessa comunicazione telematica dei dati fiscali; mancata esposizione delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande; mancata esposizione dei prezzi delle bevande alcoliche; omessa esposizione del cartello indicante l’orario di esercizio; mancata disponibilità dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico; irregolarità in materia di rispetto della normativa sull’impatto acustico; presenza di un numero di kit per la misurazione del tasso alcolemico inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa.

I controlli si inseriscono nell’ambito delle attività di vigilanza disposte dalla Questura di Terni per garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e la tutela dell’incolumità degli avventori.