 Irregolarità nei locali di Narni: elevate sanzioni. Ecco perché - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Irregolarità nei locali di Narni: elevate sanzioni. Ecco perché

Redazione

Irregolarità nei locali di Narni: elevate sanzioni. Ecco perché

Controlli di sicurezza in alcuni esercizi del centro cittadino di Narni. Diverse le irregolarità accertate, tra cui la mancata esposizione dei prezzi di bevande alcoliche
Gio, 12/03/2026 - 20:17

Condividi su:

Nella serata di ieri sono stati effettuati controlli di sicurezza in alcuni esercizi del centro cittadino di Narni, finalizzati alla verifica del rispetto delle normative in materia di pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande e sicurezza degli avventori. L’attività è stata svolta dalla Polizia, con operatori della Divisione Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Terni, congiuntamente alla Polizia Locale di Narni, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Terni e ai Vigili del Fuoco.

Le irregolarità

Le irregolarità amministrative accertate in due locali nei quali erano in corso serate di intrattenimento con musica e frequentati in prevalenza da studenti universitari sono state diverse, tra cui: omessa comunicazione telematica dei dati fiscali; mancata esposizione delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande; mancata esposizione dei prezzi delle bevande alcoliche; omessa esposizione del cartello indicante l’orario di esercizio; mancata disponibilità dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico; irregolarità in materia di rispetto della normativa sull’impatto acustico; presenza di un numero di kit per la misurazione del tasso alcolemico inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa.

I controlli si inseriscono nell’ambito delle attività di vigilanza disposte dalla Questura di Terni per garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e la tutela dell’incolumità degli avventori.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Verifiche Anac su Palasport nate da segnalazione Finanza | Il protocollo firmato da Sisti

Spoleto

Festival dei Due Mondi, da “Vanessa” di Barber-Menotti a Mika: le anticipazioni di Spoleto 69 | Nasce l’Academy

Spoleto

Provvedimento Anac su nuovo Palasport, AC attacca. Comune: “Già fornito riscontro”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Top Dealers Italia, Valente “Da giovani e startup boost energia per nuove sfide”
Top News ITALIA

Macfrut 2026, a Rimini la filiera mondiale dell’ortofrutta

Top News ITALIA

Iran, Mojtaba Khamenei “Continueremo la guerra senza sosta”

Pillole Italpress

Approvazione dei bilanci delle società di capitale, scadenze e sanzioni

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!