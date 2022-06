Irene Grandi, il tour “Io in Blues” parte da Trestina | Cantante visita Pinacoteca - Tuttoggi

Quello di Irene Grandi, straordinaria artista con oltre 25 anni di carriera alle spalle, sarà “un nuovo concerto, fatto di canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ‘60 fino agli anni ‘90, di ispirazione blues – ha dichiarato la cantante – Si va da Etta James a Otis Redding passando anche per Pino Daniele, Battisti e Mina. Non mancheranno anche canzoni dal mio repertorio in un arrangiamento in chiave rock-blues. Perché il Blues? Perché il Blues è la radice, la madre che ti accoglie nelle sue grandi braccia”.

Al termine della conferenza stampa, Irene Grandi ed il suo staff hanno visitato la Pinacoteca soffermandosi sulle opere di Raffaello e Signorelli e degli altri maestri del Rinascimento: non è mancato il tempo per uno scatto nella sala più rappresentativa dove il Gonfalone della Santissima Trinità di Raffaello e il Martirio di San Sebastiano di Signorelli sono uno di fronte all’altro. Per Info prevendita Stadio “L.Casini” chiamare lo 075-8642152 – 338-4462559 – 338-8524852. Poltroncine 20 euro, prato 10 euro.