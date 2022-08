Ipovedente vaga sulla E45 di notte, salvato dalla polizia - Tuttoggi

Ipovedente vaga sulla E45 di notte, salvato dalla polizia. Gli agenti della polizia di Stato di Perugia erano impiegati negli ordinari servizi di controllo del territorio quando, verso le 21, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione della presenza di un signore in difficoltà che vagava disorientato sulla Strada Statale E-45 3-bis, mettendo in pericolo sé stesso e la circolazione veicolare.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti si sono avvicinati per chiedere all’uomo – un cittadino italiano, classe 1960 – se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. Il 62enne ha spiegato di essere ipovedente e di avere bisogno di raggiungere il fratello ma di non avere i mezzi economici, né un telefono per contattarlo.