Investito e trovato in un fosso, c'è auto sospetta | 20enne rimane gravissimo - Tuttoggi

Intanto il giovane ferito, di origini rumene ma residente a Gualdo Tadino, resta sempre in gravissime condizioni al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al momento si trova in terapia intensiva con prognosi riservata. L’incidente potrebbe essere avvenuto molte ore prima del ritrovamento nel fosso – alle 11.30 di mattina – addirittura a notte fonda. Il 20enne, oltre a vari politraumi – con un’emorragia cerebrale e fratture ad una gamba – è stato trovato anche in uno stato di ipotermia.

Il ragazzo, che abita in una zona ben distante dalla statale, si spostava quasi sempre a piedi, non avendo un’auto propria. Non aveva neanche precedenti di nessun genere, dettaglio che non lascia minimamente pensare a dinamiche più “losche”. In quel maledetto mercoledì avrebbe potuto dirigersi proprio al centro commerciale Porta Nova, a due passi dal fosso dove è stato poi ritrovato.

Il conducente dell’auto pirata, non fermatosi a prestare soccorso, rischia ovviamente il carcere. Gli inquirenti dovranno comunque accertare se la persona alla guida della vettura si sia effettivamente resa conto dell’accaduto oppure no.