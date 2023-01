Investito dalla propria auto resta incastrato | Salvato dai carabinieri

Trauma da schiacciamento

Proprio in tale frangente transitava una pattuglia di Carabinieri della stazione di Foligno che, trovandosi nei paraggi, è stata richiamata da alcuni passanti, nel frattempo accorsi per prestare soccorso all’uomo. I militari hanno effettuato un intervento repentino sul posto, adoperandosi entrambi per far avanzare l’auto di quel poco che era sufficiente per liberare la gamba, rimasta incastrata ed estrarla da sotto la ruota. Gli hanno fornito, quindi, le prime immediate cure in attesa dell’intervento del personale del 118. Fortunatamente per l’uomo la vicenda si è conclusa con un lieve trauma da schiacciamento, guaribile in 10 giorni e tanto spavento.