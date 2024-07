InvestiAMOsociale, torna il concorso che premia il Terzo Settore - Tuttoggi.info

Un concorso per individuare e supportare progetti ad alto impatto sociale. Torna per la sua terza edizione InvestiAMOsociale, frutto dell’impegno condiviso di Fondazione Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS e con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative Umbria, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e il supporto scientifico di AICCON Research Center.L’iniziativa mira a far crescere l’imprenditorialità sociale e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi ed economicamente sostenibili, favorendo il benessere del territorio e l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti più vulnerabili. Possono partecipare enti del Terzo Settore, cooperative sociali e imprese di capitali, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese sociali e che abbiano la propria sede legale, o una sede operativa, nel territorio di operatività di Fondazione Perugia (i Comuni sono elencati nel regolamento del concorso). Ciascun partecipante può presentare un solo progetto.

Il regolamento del concorso è disponibile sul sito internet di Fondazione Perugia. La call di partecipazione è aperta dal 26 luglio al 26 novembre 2024 sullo stesso sito e sulla piattaforma https://investiamosociale.apply-idea360.com/, messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture ETS. Dopo la fase di valutazione e selezione dei progetti, il 12 marzo 2025 avverrà la premiazione e la presentazione dei vincitori, massimo quattro. A valutare i partecipanti sarà una giuria composta da rappresentati dei promotori e dei partner.

Ciascun vincitore riceverà un contributo massimo di 30.000 euro, al lordo delle eventuali imposte previste dalla legge, messo a disposizione da Fondazione Perugia; inoltre, avrà la possibilità di accedere a un finanziamento UniCredit a tasso 0 fino a 110.000 euro, a cui potrà essere associata un’erogazione di 5.000 euro con lo schema “Pay for success”, cioè vincolata al raggiungimento degli obiettivi sociali del singolo progetto premiato. Infine, Fondazione Italiana Accenture assegnerà un ulteriore premio di 5.000 euro al progetto più innovativo. Sono poi previste specifiche attività di formazione e affiancamento degli Enti partecipanti.

“Il concorso è giunto ormai alla sua terza edizione ed è per noi una felice certezza, avendo già sostenuto in maniera efficace numerosi progetti sociali – dichiara Alcide Casini, Presidente di Fondazione Perugia ¬–. Lo strumento della premialità porta con sé diversi vantaggi: stimola la creatività e l’innovazione, motiva gli operatori e le organizzazioni, aiuta a trovare soluzioni innovative e incentiva le attività di cooperazione. Inoltre, sensibilizza la comunità verso valori come la sostenibilità, l’inclusione sociale e la giustizia ambientale. I contributi economici e le attività di credito forniscono risorse cruciali ai progetti meritevoli, permettendo loro di nascere, di crescere e di avere un impatto maggiore a beneficio di tutti”

“Il sostegno a InvestiAMOsociale – sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – riflette il nostro impegno nel promuovere l’innovazione e la crescita nel Terzo Settore. Riconosciamo infatti l’importanza delle imprese sociali nel creare valore per la comunità, generando ricadute positive come l’occupazione e l’inclusione sociale. Attraverso questo bando, intendiamo fornire risorse e supporto necessari per l’incremento di progettualità capaci di contribuire concretamente allo sviluppo di una società più equa e sostenibile. La sinergia avviata con Fondazione Perugia e tutti gli importanti partner nazionali e locali che rendono possibile questa iniziativa ci permette di ampliare il nostro impatto e di favorire un cambiamento positivo nel territorio, mettendo in atto una strategia funzionale alla crescita economica e sociale dell’area”.

"Il contributo come Digital Partner a InvestiAMOsociale – afferma Simona Torre, Direttore Generale di Fondazione Italiana Accenture ETS – conferma l'importanza che ha per noi il portare cultura digitale nel Terzo Settore, anche attraverso l'utilizzo di strumenti come la nostra piattaforma idea360, che ospita il bando e lo rende un'occasione per valorizzare l''intelligenza collettiva', massimizzandone gli aspetti di efficienza, trasparenza, sicurezza. Inoltre, Fondazione Italiana Accenture ETS è anche quest'anno felice di premiare l'impresa sociale che interpreterà al meglio il ruolo della tecnologia al servizio dell'innovazione sociale, nel solco di un aspetto cruciale della sua missione di Fondazione d'Impresa".















Luogo: Perugia, Corso Vannucci, 47