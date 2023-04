Investe grosso animale selvatico, paura per una 21enne rimasta ferita sulla E45 - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo di Selci-Lama, la ragazza è stata affidata alle cure del 118

Paura ieri sera (giovedì 27 aprile) sulla E45 – all’altezza dello svincolo Selci-Lama – per una 21enne che ha impattato contro un grosso animale selvatico, rimanendo poi con l’auto in panne sulla carreggiata.

La giovane, rimasta ferita all’interno della vettura in mezzo alla strada, è stata subito notata da alcuni automobilisti che, preoccupati per l’incolumità della conducente e per la sicurezza degli altri utenti in transito, hanno allertato Polizia e 118. L’animale, invece, non è stato identificato perché è riuscito a fuggire dopo lo scontro (dai notevoli danni alla vettura potrebbe anche trattarsi di un cinghiale).

Giunti sul posto gli agenti hanno segnalato il veicolo e rallentato il traffico in sicurezza, poi hanno rassicurato la giovane conducente ancora visibilmente scossa dall’accaduto e con lesioni causate dall’incidente (per fortuna non gravi).

Dopo aver affidato la 21enne alle cure dei sanitari, la Polizia ha provveduto a chiamare il soccorso stradale per la rimozione della macchina incidentata. Al termine della disavventura, la ragazza ha anche ringraziato i due agenti intervenuti per la grande professionalità e sensibilità dimostrata.