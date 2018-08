Investe donna sulle strisce e scappa, si cerca auto pirata

share

E’ caccia all’automobilista che questa mattina a Spoleto ha investito una donna che attraversava sulle strisce pedonali senza fermarsi. L’investimento è avvenuto intorno alle 10 di sabato in viale Martiri della Resistenza, all’altezza dell’incrocio con via Madonna di Loreto. La donna, un’anziana, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’auto che poi è scappata senza prestarle soccorso.

Alcuni passanti hanno subito allertato il 118, arrivato in pochi minuti con un’ambulanza dall’adiacente ospedale cittadino. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale, che hanno raccolto alcune testimonianze per individuare l’automobilista pirata. Sono in corso quindi le indagini per rintracciare l’investitore, mentre la donna è stata ricoverata al San Matteo degli Infermi. Le sue condizioni non sarebbero per fortuna particolarmente gravi.

