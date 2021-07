"Intitolare a Pileri Viale Aleardi" | Atto di indirizzo della Lega - Tuttoggi

Rendere omaggio a Pileri "dedicandogli" Viale Aleardi: è questo l'obiettivo del consigliere del Comune di Terni, Paolo Cicchini.

Intitolare la sede stradale di Viale Aleardi al ternano Paolo Pileri, campione del mondo di motociclismo.

Il consiglio comunale di Terni ha approvato, all’unanimità, un atto di indirizzo proposto dal consigliere della Lega Cicchini, che ha chiesto di riattivare il procedimento.

Pileri, un personaggio importante che Terni deve omaggiare

E’ doveroso riconoscere i giusti onori al celebre Paolo Pileri. “Per ricordarlo in maniera adeguata – sostiene infatti la Lega in sede di consiglio – è necessario sbloccare un iter che, a causa dei ben noti problemi della precedente giunta, è fermo da troppo tempo“.

Le proteste contro l’intitolazione della rotonda in Viale dello Stadio

Nel 2017, seguendo una nota della Lega, l’amministrazione a guida Pd aveva deliberato l’intitolazione a Paolo Pileri della rotonda di fronte al

Foro Boario, in Viale dello Stadio. Tuttavia, immediate sarebbero state le proteste da parte delle associazioni motoristiche e della famiglia Pileri: “non

reputavano la scelta consona al valore di uno sportivo, che aveva segnato

un’epoca per la sua città e per il motociclismo”.

“E’ il momento di onorare la memoria del grande campione”

Da qui la decisione di ricordare Pileri tramite via Aleardi, “ma tutto fu bruscamente interrotto”, dichiara la Lega. “E’ giunto il momento, quindi, di riprendere in mano la questione e onorare, in maniera degna, la memoria di questo nostro grande campione, che per anni ha dato lustro a Terni, portandola con sé sul tetto del mondo”.

Terni, del resto, si configura come una città a vocazione motoristica; l’unica, forse, che può vantare tre campioni mondiali nelle discipline legate ai motori. “L’intitolazione di Viale Aleardi a Paolo Pileri – sostengono infine i leghisti – consacrerebbe in maniera completa questa sua attitudine anche dal punto di vista della viabilità cittadina”.

(foto Google Maps)