Intervento urgente di Enel a Perugia, prevista interruzione del servizio - Tuttoggi

L'interruzione di energia elettrica è per domani, domenica 13 settembre, a partire dalle ore 7:00 con ripristino nella mattinata

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che, in seguito ad alcuni danneggiamenti verificatisi a Perugia sulle apparecchiature elettromeccaniche degli impianti elettrici di bassa tensione in via Gustavo Benucci nel tratto compreso tra gli incroci di via Einstein, via dell’Industria e via Edison, si rende necessaria l’esecuzione di un intervento urgente per la sostituzione della componentistica all’interno dell’impianto.

Per questo motivo l’azienda elettrica ha programmato un piano di lavoro per

domani, domenica 13 settembre, a partire dalle ore 7:00 con conclusione nella mattinata,

che richiederà un’interruzione temporanea del servizio elettrico.

Le aree interessate

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette (via Einstein civ. da 2 a 4, 1, 5, 9, da 11/13 a 15; via Benucci civ. 27, 69, da 75 a 77, senza numero; via dell’Industria civ. da 4 a 6, 10, 5, 19, 39, sn; via Edison 32; via Ferriera Mirald civ. 102, sn). Le operazioni sono state programmate eccezionalmente di domenica, sia per l’urgenza che per diminuire i disagi alle attività operative nei giorni feriali.

Nel dettaglio, le squadre operative di E-Distribuzione sostituiranno la componentistica danneggiata e rinnoveranno gli impianti di bassa tensione dell’area, dotandoli di elementi di ottimizzazione tecnologica, in modo da garantire continuità ed efficienza del servizio elettrico.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata.

L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.