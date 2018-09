Interventi su palazzo e giardino, nuovo look per Tela Umbra

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Nuovo look per la Tela Umbra di Città di Castello. La facciata di Palazzo Bourbon è stata restaurata nell’ambito di alcuni interventi di miglioria che il presidente Pasquale La Gala ha presentato insieme ai lavori eseguiti nel giardino dei baroni. Oltre le architetture dell’ingresso, è stata posta una insegna di intitolazione a Leopoldo e Alice Franchetti e riqualificato il patrimonio botanico.

“Tela Umbra è museo, storia e valorizzazione anche economica della tradizione tessile di fine Ottocento in Umbria – spiega il presidente La Gala – Insieme alle socie e agli enti pubblici abbiamo dato una nuova veste al bellissimo palazzo che ci ospita in una delle vie di accesso al cuore del centro storico. Invitiamo la popolazione a visitare Tela Umbra e a conoscere scorci della vita dei baroni per lunghi anni rimasti nascosti. L’azione di salvaguardia del patrimonio che Alice e Leopoldo Franchetti hanno lasciato alla comunità e la loro messa a leva per la crescita del territorio sono un modo per dare seguito al centenario e rimanere nello spirito della celebrazione”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa