Interventi su 6 campi da calcio: i progetti approvati

Approvati gli interventi sugli impianti di Ponte San Giovanni, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Collestrada e San Martino in Campo

In attesa di capire il futuro dello stadio Curi – sul progetto per la realizzazione del nuovo impianto anche all’interno della maggioranza comincia ad ampliarsi il fronte dei perplessi, la Giunta comunale, su proposta dell’assessore Pastorelli, ha approvato i progetti esecutivi per la valorizzazione di sei campi da calcio. Si tratta degli impianti di Ponte San Giovanni, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Collestrada e San Martino in Campo.

Gli interventi, per una somma complessiva di 583mila euro, sono finanziati nell’ambito del Pnrr, Missione 5 – inclusione e coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

I lavori

Nell’ambito dei lavori sono previsti la demolizione di annessi in pessimo stato di conservazione, la realizzazione di una nuova struttura da adibire ad attività di supporto agli spogliatoi esistenti del campo da calcio di Collestrada, un’ulteriore nuova struttura da adibire a magazzino per il campo di Ponte Pattoli, la sostituzione del manto in erba sintetica di uno dei campi di Ponte San Giovanni, la rimozione di materiali pericolosi (amianto), ripristini di impermeabilizzazioni e finiture, ripristino del calcestruzzo faccia vista di una gradinata, messa in sicurezza dell’impianto di Pretola mediante sostituzione degli infissi divelti e nuove opere da fabbro al fine di prevenire atti vandalici, la realizzazione di un impianto fotovoltaico a San Martino in Campo, alcune opere impiantistiche ed altri interventi secondari.

“Con l’approvazione di questo atto – spiega l’assessore allo sport Clara Pastorelli – siamo in grado di compiere un ulteriore e importate passo in avanti nel progetto complessivo di riqualificazione e valorizzazione dei campi sportivi ubicati in ben sei frazioni perugine. Si tratta di impianti che rivestono un’importanza assoluta per i cittadini residenti nelle aree di Ponte San Giovanni, Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Collestrada e San Martino in Campo, nonché per le tantissime associazioni che lì operano non soltanto garantendo l’attività sportiva, ma soprattutto aggregazione e socialità. Le società ed associazioni sono, infatti, autentici presidi sul territorio: a loro va la nostra profonda gratitudine per ciò che giornalmente fanno. La soddisfazione, in questo caso, è anche maggiore in considerazione del fatto che si tratta di campi sportivi che in passato non avevano mai ricevuto opere di manutenzione e che, dunque, necessitavano di un restyling per essere più fruibili e sicuri. Dunque l’Amministrazione conferma la propria attenzione per l’impiantistica sportiva della città, sia quella principale che quella cosiddetta “secondaria” ma che secondaria non è, come dimostrano i molteplici interventi compiuti negli ultimi anni per la valorizzazione dei cva e che proseguiranno ancora”.